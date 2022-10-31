"Двойные стандарты": Скурлатов раскритиковал Смольный после презентации альбома Моргенштерна* в центре Петербурга

Губернатор Александр Беглов спонсирует антироссийскую деятельность. Такого мнения придерживается профессор Игорь Скурлатов. Он прокомментировал презентацию нового альбома певца Моргенштерна*.
Напомним, ранее по улицам Северной столицы проехала фура с рекламой нового альбома исполнителя. При этом машина передвигалась в сопровождении ДПС. Таким образом можно сделать вывод, что организаторы получили от властей все необходимые разрешения.
"Какие-то двойные стандарты. Беглов "пропускает" такие перфомансы, какие даже один из столпов "партии мира" мэр столицы Собянин себе не позволяет. Максимум притормозить мобилизацию. А тут прямо в центре Питера целый перфоманс в пользу иноагента, который работает на врага. Во дела", — комментирует в социальных сетях Скурлатов.
Это не первый случай, когда губернатор Александр Беглов одобряет выступления антироссийских исполнителей. Так, ранее в центре Петербурга клип для новой композиции записал репер Оксимирон*. Он признан иноагентом.
* - признан иноагентом в России
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