Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения украинских террористов на населенные пункты в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дела возбуждены по статьям "Террористический акт", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов осматривают место происшествия, выясняют все обстоятельства произошедшего.