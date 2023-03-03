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  • Опубликована сегодня в 17:35

СКР возбудил уголовное дело по факту нападения диверсантов в Брянской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения украинских террористов на населенные пункты в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дела возбуждены по статьям "Террористический акт", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов осматривают место происшествия, выясняют все обстоятельства произошедшего.

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