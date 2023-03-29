Следственный комитет России потребовал арестовать главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о заключении госконтракта на сумму 395,486 млн рублей. Волков обвиняется в поставках некачественных комплексов борьбы с беспилотниками.

Отмечается, что при участии обвиняемого в войска Росгвардии были поставлены два комплекса радиолокационной борьбы с БПЛА, технические характеристики которых были недостаточными для борьбы с дронами противника.