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  • Опубликована сегодня в 18:01

СКР требует арестовать главу морского управления Росгвардии, поставившего некачественные комплексы РЭБ

Следственный комитет России потребовал арестовать главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о заключении госконтракта на сумму 395,486 млн рублей. Волков обвиняется в поставках некачественных комплексов борьбы с беспилотниками.

Отмечается, что при участии обвиняемого в войска Росгвардии были поставлены два комплекса радиолокационной борьбы с БПЛА, технические характеристики которых были недостаточными для борьбы с дронами противника.

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