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Ученые Северо-Кавказского федерального университета улучшили диагностику рака кожи
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  • Опубликована сегодня в 16:15

Ученые Северо-Кавказского федерального университета улучшили диагностику рака кожи

Ученые Северо-Кавказского федерального университета улучшили диагностику рака кожи в России с использованием нейросети. Разработанная ими система сокращает ложные диагнозы, предлагая врачам эффективный вспомогательный метод.

Это снизит число ложных диагнозов, уменьшит влияние человеческого фактора и повысит точность обнаружения заболевания. Разработанная система, чувствительная к дерматологическим данным, позволяет снизить ложноотрицательные прогнозы.

Точность распознавания составила 85,2%, превышая аналогичные системы из других стран. Использование этой системы врачами-дерматологами снизит количество ошибок, особенно при распознавании пигментных поражений. Ученые планируют создание более сложных систем нейросетевого анализа дерматологических данных, сообщает РИА Новости.

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