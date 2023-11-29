Дерматолог Анселл: брокколи и ягоды помогают поддерживать молодость кожи

Пища, богатая витаминами A, E, C и фолиевой кислотой, способна поддерживать здоровье и сияние кожи, утверждают дерматолог Лия Анселл и диетолог Стеф Грассо. Продукты, такие как ягоды, сладкий картофель, листовая зелень, брокколи, авокадо и рыба, содержат много этих витаминов и фолиевой кислоты, что благоприятно влияет на состояние кожи. Рыба также богата жирными кислотами омега-3, которые укрепляют естественный барьер кожи и предотвращают потерю жидкости.

Для поддержания уровня увлажненности кожи рекомендуется включать в рацион продукты, способные удерживать влагу, такие как семена чиа, льна, подсолнечника, тыквенные семечки, миндаль, грецкие орехи, авокадо, яйца и фасоль.

Диетолог также отметила, что шоколад может оказывать положительное воздействие на кожу благодаря содержанию флавоноидов и антиоксидантов в какао. Однако рекомендуется выбирать шоколад с содержанием более 70 процентов какао.

Грассо также предложила избегать обезжиренных молочных продуктов для тех, кто сталкивается с проблемами жирной кожи и прыщами, и заменить их на продукты с нормальной жирностью. Однако она предупредила, что этот совет подходит только для тех, у кого нет индивидуальной непереносимости лактозы, которая может вызывать проблемы с кожей.