Курорт "Роза Хутор" принял решение открыть горнолыжные трассы раньше заявленного срока

Курорт "Роза Хутор" в Сочи решил открыть горнолыжные трассы раньше — уже 8 декабря, вместо предыдущей даты 22 декабря. Снежный покров был сформирован благодаря хорошим погодным условиям.
Подготовлено 52 трассы разной сложности, расширены участки трасс "Змейка", "Тритон" и "Горизонт". Планируется запуск гондольного подъемника "Тироль". В новом сезоне горнолыжная школа расширена до 270 специалистов, а для детей предусмотрены соревнования по горным лыжам и сноуборду.
Также реновирована отельная инфраструктура, включая отель в Роза Долине, где проведен полный ребрендинг и реновация интерьеров. В феврале планируется отметить десятилетие Олимпиады в Сочи, сообщает ТАСС.
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