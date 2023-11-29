Зимний сезон на горнолыжном курорте Шерегеш стартовал со множеством захватывающих новинок

Шерегеш оказался одним из первых курортов в стране, который открыл свои двери для зимних развлечений, и теперь туристов ждет ряд захватывающих обновлений. Одним из ключевых моментов стало открытие самого большого тюбинг-парка "Белка" в Европе, предлагающего восемь горок для взрослых и детей. В парке также представлены трамплин и специальная подушка для безопасной посадки.
Уникальность парка заключается в возможности катания круглый год благодаря специальному покрытию трасс и освещению, включая ночные часы.
Шерегеш привлекает внимание не только своими новинками, но и обширной инфраструктурой для семейного отдыха. Эксперты назвали его лучшим горнолыжным курортом Сибирского федерального округа и самым насыщенным событиями курортом в стране. Курорт славится свежим снегом, низким риском лавин из-за отсутствия крутых гор, а также широкими трассами.
В день открытия курорта зрители могли увидеть впечатляющие выступления участников горнолыжного парада. С горы Зеленой спускались как инструкторы, так и дети из спортшкол, а также персонал отелей, ресторанов и SPA-центров. В текущем сезоне туристам доступно более 90 гостиниц, 80 заведений общественного питания, 60 км трасс, 20 подъемников и новая дорога к секторам А и Б, обеспечивающая легкий доступ, сообщает Центральная Служба Новостей.
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