Лыжные трассы России будут расширяться

Горнолыжные курорты России увеличивают протяженность своих лыжных трасс. В предстоящем сезоне расстояние для катания на лыжах и сноубордах увеличится на 50 км.

Количество лыжных и сноубордических трасс на российских курортах будет увеличено, а поток туристов в новом сезоне вырастет на 15%. Эти данные были представлены заместителем председателя правления Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса Светланой Данилиной.

Она отметила, что в настоящее время в России функционируют около 250 горнолыжных курортов, распределенных по 65 регионам страны. Длина трасс на самых крупных из них достигает примерно 500 км, а общая площадь территории для катания составляет более 1,5 тыс. км.

"В течение текущего и следующего года количество трасс на российских горнолыжных курортах, по нашим оценкам, увеличится на 50 км. В этом сезоне будут открыты новые горнолыжные курорты в Пермском крае: на курорте "Белогорье" появится 4 новые трассы, также будут добавлены новые трассы в Самарской и Тверской областях. На курорте "Хехцир" в Хабаровском крае появится 22 км новых трасс. Большой потенциал развития также ожидает курорты Северного Кавказа, Алтая, Урала, Сахалина и Мурманской области", — подчеркнула Светлана Данилина.

Согласно информации организации, несколько российских курортов ожидают крупные изменения. В частности, на курорте Большой Вудъявр в Мурманске, в Шерегеше в Кузбассе, а также на Манжероке в Алтае создадут дополнительные зоны для катания.

Данилина подчеркнула, что российские горнолыжные курорты будут активно развиваться, в том числе за счет увеличения притока иностранных туристов. Этому будет способствовать введение безвизового режима с КНР, а также укрепление дружественных отношений с горнолыжными курортами Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Армении.