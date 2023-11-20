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Ассоциация туроператоров России сообщила о начале нового сезона горнолыжных катаний на некоторых курортах
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  • Опубликована сегодня в 12:49

Ассоциация туроператоров России сообщила о начале нового сезона горнолыжных катаний на некоторых курортах

В Мурманской области открылся курорт с 30 км трасс различной сложности и перепадом высот до 600 метров. В ближайшее время там завершится строительство двух канатных дорог. Также горнолыжный сезон стартовал в Республике Алтай, где увеличилось количество трасс с 23 до 28, с общей протяженностью 30 км. Ожидается рост посещаемости на 20% по сравнению с предыдущим годом.

С 18 ноября открыт горнолыжный сезон в Шерегеше с 60 км трасс, 20 подъемниками, и обширной инфраструктурой, включая гостиницы, кафе и рестораны. Там также расположен крупнейший тюбинг-парк в России, сообщает Российская Газета.

Согласно сообщению главы Кабардино-Балкарской Республики, с понедельника стартует горнолыжный сезон на Эльбрусе с 17 трассами. Кроме того, с 21 ноября откроют третью очередь канатной дороги "Мир — Гарабаши" на высоте 3455-3847 метров над уровнем моря.

Открытие горнолыжных курортов в Сочи предварительно запланировано на середину декабря.

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