Согласно оценке Соединенных Штатов, Украине остаётся около шести-восьми недель для того, чтобы организовать контрнаступление, учитывая погодные условия, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Джона Кирби, координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома.

Кирби подчеркнул, что для продолжения поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов необходимо одобрение Конгресса для дополнительного финансирования.

Кирби подчеркнул, что время работает не в пользу Запада, подчеркивая, что через несколько месяцев погода ухудшится, что затруднит боевые действия для обеих сторон.﻿