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Джон Кирби: у Украины остаётся около шести-восьми недель на контрнаступление
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  • Опубликована сегодня в 0:40

Джон Кирби: у Украины остаётся около шести-восьми недель на контрнаступление

Согласно оценке Соединенных Штатов, Украине остаётся около шести-восьми недель для того, чтобы организовать контрнаступление, учитывая погодные условия, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Джона Кирби, координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома.

Кирби подчеркнул, что для продолжения поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов необходимо одобрение Конгресса для дополнительного финансирования.

Кирби подчеркнул, что время работает не в пользу Запада, подчеркивая, что через несколько месяцев погода ухудшится, что затруднит боевые действия для обеих сторон.﻿

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