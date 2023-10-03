Согласно оценке Соединенных Штатов, Украине остаётся около шести-восьми недель для того, чтобы организовать контрнаступление, учитывая погодные условия, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Джона Кирби, координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома.
Кирби подчеркнул, что для продолжения поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов необходимо одобрение Конгресса для дополнительного финансирования.
Кирби подчеркнул, что время работает не в пользу Запада, подчеркивая, что через несколько месяцев погода ухудшится, что затруднит боевые действия для обеих сторон.
В Канаде произошёл масштабный сбой в работе железных дорог
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The Times: Великобритания планирует отправлять преступников в заграничные тюрьмы
Правительство Великобритании ведет переговоры с Эстонией и другими европейскими странами о возможности размещения преступников из-за нехватки мест в британских тюрьмах.
По всей России 4 октября пройдёт проверка систем оповещения
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Власти Республики Карелия начали внедрение регионального закона о предоставлении бесплатных земельных участков для военнослужащих, отличившихся во время СВО.