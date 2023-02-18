Западные СМИ постоянно говорят о победе ВСУ в противостоянии с российской армией, но на самом деле ситуация на фронте складывается совсем не в пользу Киева. Об этом пишет американское издание 19 Fortyfive.
По словам автора материала Дэниэла Дэвиса, Запад не может быть абсолютно уверенным в успехе Украины и недооценивать Россию, поскольку страна эффективно приспосабливается к ситуации на поле боя и меняет свою тактику.
"Трезвая, безэмоциональная и взвешенная оценка конфликта демонстрирует, что ситуация для Киева, гораздо более опасна, чем принято считать", — отметил обозреватель, передает РИА "Новости".
Проблемам Украины вполне очевидны, а шансов на победу у Зеленского уменьшаются с каждым днем. При этом у Москвы также нет никаких гарантий, но утверждение генерала Милли о том, что "Россия уже проиграла" конфликт, далеко от истины", — подытожил подполковник армии США в отставке.
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