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BMJ: сидение более шести часов в день повышает риск развития миомы матки
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  • Опубликована сегодня в 10:51

BMJ: сидение более шести часов в день повышает риск развития миомы матки

Исследователи из медицинской школы Куньмин в Китае провели исследование, в результате которого выяснили, что длительное сидение более шести часов в день увеличивает риск развития миомы матки. Миома матки представляет собой наиболее часто встречающийся вид доброкачественных опухолей у женщин детородного возраста и может проявляться аномальными менструальными кровотечениями и болями в животе.

Ученые рассмотрели данные 6623 женщин в возрасте от 30 до 55 лет, собрав информацию о различных аспектах их жизни, включая роды, методы контрацепции, пищевые и физические привычки, а также время, проводимое в сидячих занятиях. Участницы были разделены на четыре группы в зависимости от количества часов, проведенных в сидячем положении.

Результаты исследования показали, что у женщин, проводящих более шести часов в день в сидячем положении, риск развития миомы матки был в два раза выше по сравнению с теми, кто проводил меньше двух часов в день сидя.

Одним из возможных объяснений связи между длительным сидением и миомой матки может быть связь с ожирением, которое также является фактором риска для данного заболевания. Однако для более полного понимания этих механизмов требуются дополнительные исследования.

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