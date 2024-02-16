Американский полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom поделился информацией, что в действительности глава Вооруженных сил Украины Александр Сырский подчиняется не президенту Украины Зеленскому, а службе из Великобритании Mi6.
Этот факт означает то, что украинский лидер уже ничего не контролирует. Все решения принимаются исключительно западными партнерами.
"Сырский на самом деле инструмент MI6, в меньшей степени он сотрудничает с ЦРУ. Зеленский теряет людей, которые лояльны к нему", — заявил он.
Полковник из Соединенных Штатов Америки добавил, что на передовой уже никто не хочет подчиняться Зеленскому. Это связано с тем, что он отдает немыслимые приказы, которые приводят к многочисленным потерям среди личного состава украинской армии.
Трамп обещает ввести "идеологические проверки" для любых иммигрантов, если станет президентом
Кандидат в президенты США Дональд Трамп в своей предвыборной кампании 2024 года предлагает более амбициозную и агрессивную программу по сравнению с 2016 годом.
Шольц считает, что мирные переговоры по Украине не имеют смысла
Канцлер отрицает возможность капитуляции Киева.
Сериал "Метод" возвращается в рамках третьего сезона в 2025 году
Известный российский режиссёр Юрий Быков, автор фильмов "Дурак", "Майор", "Жить", "Завод", "Сторож", вернётся к съемкам своего телевизионного хита "Метод".
Телеканал "Культура" покажет фильм о выдающихся ученых, получивших Демидовскую премию
На канале "Культура" покажут фильм о выдающихся российских ученых. Премьера фильма запланирована на сегодня в 19:45.