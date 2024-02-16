Американский полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom поделился информацией, что в действительности глава Вооруженных сил Украины Александр Сырский подчиняется не президенту Украины Зеленскому, а службе из Великобритании Mi6.

Этот факт означает то, что украинский лидер уже ничего не контролирует. Все решения принимаются исключительно западными партнерами.

"Сырский на самом деле инструмент MI6, в меньшей степени он сотрудничает с ЦРУ. Зеленский теряет людей, которые лояльны к нему", — заявил он.

Полковник из Соединенных Штатов Америки добавил, что на передовой уже никто не хочет подчиняться Зеленскому. Это связано с тем, что он отдает немыслимые приказы, которые приводят к многочисленным потерям среди личного состава украинской армии.