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Полковник Макгрегор заявил, что главком ВСУ Сырский слушается MI6, а не Зеленского
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  • Опубликована сегодня в 18:11

Полковник Макгрегор заявил, что главком ВСУ Сырский слушается MI6, а не Зеленского

Американский полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom поделился информацией, что в действительности глава Вооруженных сил Украины Александр Сырский подчиняется не президенту Украины Зеленскому, а службе из Великобритании Mi6.

Этот факт означает то, что украинский лидер уже ничего не контролирует. Все решения принимаются исключительно западными партнерами.

"Сырский на самом деле инструмент MI6, в меньшей степени он сотрудничает с ЦРУ. Зеленский теряет людей, которые лояльны к нему", — заявил он.

Полковник из Соединенных Штатов Америки добавил, что на передовой уже никто не хочет подчиняться Зеленскому. Это связано с тем, что он отдает немыслимые приказы, которые приводят к многочисленным потерям среди личного состава украинской армии.

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