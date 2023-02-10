Министерство России сообщило о доставке в Сирию более 20 тонн гуманитарного груза для пострадавших от землетрясения. Такая помощь была привезена военно-транспортной авиацией ВКС России.

«Самолёт Ил-76 ВТА доставил на аэродром Хмеймим более 20 тонн гуманитарной помощи», - говорится в сообщении.

В ведомстве также сказали, что 4,5 т "посылки" отведено на продукты питания и телпые одеяла.

Напомним, что военные РФ за период с 6 февраля и по настоящий момент спасли из-под завалов 47 человек после мощного землетрясения в Сирии.