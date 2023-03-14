Президент Сирии Асад прибыл в Москву с официальным визитом

Башар Асад, президент Сирии, прибыл в Москву с официальным визитом, в рамках которого планируется встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA.
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