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  • Опубликована сегодня в 21:03

Президент Сирии Асад прибыл в Москву с официальным визитом

Башар Асад, президент Сирии, прибыл в Москву с официальным визитом, в рамках которого планируется встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA.

Ранее в Анкаре сообщили о малой вероятности встречи Эрдогана и Асада до выборов в Турции

Мир

Национальная разведка США запросила $72,4 млрд на 2024 год

Подробности запроса засекречены

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Кремль: Путин и Асад проведут переговоры 15 марта

Лидеры будут обсуждать двустороннее сотрудничество стран

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Общество

В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников

Ее можно посетить до 16 апреля

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Пассажиры теперь могут потребовать компенсацию морального вреда от перевозчика за опоздавший или не приехавший автобус

Прецедентом стало дело жителя Наро-Фоминска, который чуть не опоздал на поезд из-за задержки автобуса.

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