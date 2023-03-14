Президент Сирии Асад прибыл в Москву с официальным визитом

Башар Асад, президент Сирии, прибыл в Москву с официальным визитом, в рамках которого планируется встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA.

Ранее в Анкаре сообщили о малой вероятности встречи Эрдогана и Асада до выборов в Турции