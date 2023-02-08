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  • Опубликована сегодня в 15:22

Сирия запросила помощь у ЕС для устранения последствий землетрясения

Сирия запросила помощь Евросоюза, чтобы ликвидировать последствия сильного землетрясения. Об этом заявил Еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич на пресс-конференции в Брюсселе.

Как он утверждает, Еврокомиссия призвала государства ЕС оказать запрашиваемую помощь.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу поручил российской группировке войск в Сирии помочь устранить последствия природного катаклизма. Военные уже начали помогать местным властям.

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