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  • Опубликована сегодня в 9:21

Байден поддержал американских военных в Сирии

Джо Байден заявил, что США продолжат поддерживать присутствие своих военных в Сирии, чтобы продолжать борьбу с террористическими группировками, включая ИГИЛ.

Кроме того, по словам Байдена, США будут работать в тесном сотрудничестве со своими партнерами в регионе, включая Курдские силы в Сирии.

Как ранее сообщала NewsInfo, на днях была совершена атака на американскую базу на северо-востоке Сирии. В результате атаки было уничтожено несколько зданий, один военнослужащий погиб, несколько получили ранения.

ВС США заявили, что в результате операции, проведенной после атаки, были уничтожены несколько беспилотников, принадлежащих террористам. Конкретные детали о том, кто стоял за атакой, не раскрывались.

Американское присутствие в Сирии началось в 2014 году, когда США начали вести борьбу с террористической группировкой ИГИЛ. В течение нескольких лет США вели операции по бомбардировке террористических целей в Сирии и Ираке, а также тренировали и снабжали вооружениями курдские силы в Сирии, которые борются с террористами.

Сейчас в Сирии присутствует около 900 американских военнослужащих, которые работают с курдскими силами и проводят операции по поиску и уничтожению оставшихся ячеек террористов ИГИЛ. Они также охраняют нефтяные месторождения на востоке Сирии, чтобы предотвратить их захват террористами.

Присутствие американских военных в Сирии вызывает критику со стороны России и Сирии, которые считают это нарушением их суверенитета. Однако США продолжают поддерживать свое присутствие в регионе, ссылаясь на необходимость борьбы с терроризмом и защиты своих национальных интересов.

ИГИЛ* - террористическая организация, запрещенная в России.

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