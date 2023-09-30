МО РФ сообщило о шести опасных ситуациях в Сирии, созданных США

Самолеты и беспилотники международной антитеррористической коалиции под руководством США, за последние 24 часа, вызвали шесть опасных ситуаций в районе Эт-Танф в Сирии. Об этом заявил контр-адмирал Вадим Кулить, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, сообщает ТАСС.
"За последние сутки мы зафиксировали шесть случаев нарушения протоколов деконфликтации со стороны коалиции, начиная с 9 декабря 2019 года. Эти нарушения связаны с независимыми от нас полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф были зафиксированы шесть нарушений, включающих две пары истребителей F-16 и одну пару истребителей Rafale от коалиции. Подобные действия создают риски авиационных инцидентов и обостряют ситуацию в воздушном пространстве Сирии", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что за прошедшие сутки российская военная полиция осуществляла патрулирование в провинции Алеппо по маршруту Гариб — Айтувайран-Тахтани и обратно, в провинции Ракка — по маршруту Айн-Иса — Эль-Тервазия и обратно, а также в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Телль-Тамр — Эль-Тервазия и обратно. Кроме того, продолжается контроль за соблюдением режима прекращения боевых действий между враждующими сторонами.
"В течение прошлых суток в зоне деэскалации в Идлибе были зафиксированы четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок", — добавлено в сообщении.
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