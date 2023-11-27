На детском Евровидении победу одержала тринадцатилетняя французская певица Зои Клозюр, исполнившая свою композицию "Coeur". Согласно информации от телеканала BFMTV, Зои набрала впечатляющие 228 очков, опережая исполнителей из Испании (201 очко) и Армении (180 очков).
Песня "Coeur", написанная самой певицей, посвящена борьбе с притеснениями в школе. После объявления результатов жюри, Зои выразила надежду, что ее музыкальная композиция изменит сознание тех, кто совершает домогательства. Она подчеркнула, что хочет, чтобы преследуемые поняли, что они — победители, сообщает ТАСС.
Финальный концерт состоялся в воскресенье вечером на сцене концертного зала "Дворец Никайя". Всего в этом году в конкурсе участвовали молодые исполнители из 16 стран.
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