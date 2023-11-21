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Ваня Дмитриенко приостановил свой концерт в Иркутске из-за плохого самочувствия одной из его поклонниц
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  • Опубликована сегодня в 20:38

Ваня Дмитриенко приостановил свой концерт в Иркутске из-за плохого самочувствия одной из его поклонниц

Подметив возбуждение в зале во время выступления, Дмитриенко прекратил пение и узнал, все ли в порядке. Услышав, что одной из фанаток стало плохо, он попросил охрану помочь ей выйти из толпы, чтобы она могла подышать и выпить воды. Артист отметил, что девушка плакала на протяжении всего концерта, сообщает Газета.Ру.

"Сейчас отдохнешь, вернешься. Обещаю, тебя вернут сюда, все будет в порядке", — обратился исполнитель к своей фанатке.

Зрители концерта выразили поддержку Ване Дмитриенко и аплодисментами поддержали девушку.

Известность к певцу пришла после выпуска его песни "Венера-Юпитер". В феврале 2021 года он впервые выступил с сольным концертом. Тот же год принес ему участие в шоу "Вечерний Ургант" и награду "Золотой граммофон".

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