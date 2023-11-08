Филипп Киркоров поразил своих фанатов эротическим танцем на концерте в Дубае

Возвращение Филиппа Киркорова из Китая сопровождалось его выступлением на концерте в Дубае, где артист приятно удивил своих фанатов неожиданным эротическим танцем, сообщает Правда. Ру.
Под аккомпанемент своего хита "Цвет настроения синий", Киркоров внезапно исполнил эротические движения, оставаясь одетым. Его красный блестящий пиджак был снят и брошен к музыкантам.
Затем бывший супруг Аллы Пугачевой повернулся спиной к аудитории и начал энергично двигать ягодицами, вероятно, пытаясь исполнить популярные движения из танца тверк.
Ранее сообщалось, что Киркоров приобрел картину "Примадонна" на аукционе, организованном Люсей Чеботиной, заплатив за нее 700 тысяч.
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