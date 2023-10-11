Певец Дима Билан попал в больницу и отменил концерты

Концерты Димы Билана в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске отложены на неопределенный срок из-за того, что певец заболел и в настоящее время находится в больнице. Это объявление было сделано через официальную группу артиста "ВКонтакте".
Группа также упомянула, что новые даты концертов определяются, и все билеты, которые уже были приобретены, останутся действительными для перенесенных выступлений.
Глава МИД ФРГ заявила, что тысячи граждан Германии уже покинули Израиль
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что тысячи граждан Германии уже покинули Израиль в ответ на продолжающийся конфликт.
Глава МИД Британии Клеверли прибыл в Израиль
Согласно сообщениям телеканалов, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прибыл в Израиль в среду.
Путин заявил, что никто не расследует взрывы на «Северных потоках»
Президент Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя", что никто не расследует взрывы на трубопроводах "Северный поток", несмотря на то, что они являются явными актами международного терроризма при поддержке государства.
Группа «Мумий Тролль» отменила концерт в Израиле
Илья Лагутенко и группа "Мумий Тролль" отменили концерт, первоначально запланированный на 2 ноября в Тель-Авиве.