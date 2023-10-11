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  • Опубликована сегодня в 17:11

Певец Дима Билан попал в больницу и отменил концерты

Концерты Димы Билана в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске отложены на неопределенный срок из-за того, что певец заболел и в настоящее время находится в больнице. Это объявление было сделано через официальную группу артиста "ВКонтакте".

Группа также упомянула, что новые даты концертов определяются, и все билеты, которые уже были приобретены, останутся действительными для перенесенных выступлений.

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