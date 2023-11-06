Ирина Дубцова выступит на главной сцене ВДНХ

6 ноября певица Ирина Дубцова выступит на главной сцене международной выставки-форума "Россия" в ВДНХ в рамках концерта, организованного павильоном Банка России под названием "Умные финансы". В этом музыкальном событии также выступят кавер-группа Crazy Beats и DJ Tonixx. Начало мероприятия запланировано на 15:00 и продлится три часа. Главная сцена "Россия" располагается за Павильоном № 1 ВДНХ.

Ирина Дубцова является певицей, композитором и поэтессой, а также победительницей "Фабрики звезд". На концерте зрители смогут насладиться её популярными хитами, включая "Не целуешь", "Под дождём", "Люби меня долго" и "О нём". Организаторы обещают, что её концерт всегда приносит потрясающую энергетику и живую музыку, а после этого вечера у гостей останутся только положительные впечатления и приятные воспоминания.

Международная выставка-форум "Россия" представляет важные достижения страны, собранные на одной площадке. Во время всей выставки посетителей ожидают культурно-развлекательные мероприятия и насыщенная деловая и образовательная программа. Здесь представлены экспозиции из 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций, сообщает "Аргументы и Факты".

Выставка также привлекает представителей федеральных органов власти, крупных корпораций и общественных объединений. Продолжительность выставки "Россия" охватывает период до 12 апреля 2024 года, и её посещение бесплатное. Однако, для участия в некоторых мероприятиях требуется предварительная регистрация, а также предоставляются бесплатные экскурсии для посетителей, на которые можно записаться на сайте в разделе "Афиша".