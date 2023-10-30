Билеты на концерт Гамзатова распродали за 2 дня

Билеты на концерт "Родники Расула Гамзатова" в Минске, посвященный 100-летию со дня рождения народного поэта, были распроданы в течение всего двух дней. Эту информацию предоставил министр культуры Республики Беларусь, Анатолий Маркевич, в ходе встречи с председателем правительства Дагестана, Абдулмуслимом Абдулмуслимовым. Важное мероприятие запланировано на 3 октября в Белорусской государственной филармонии, где выступят выдающиеся творческие коллективы из Дагестана, включая государственный академический заслуженный ансамбль танца республики "Лезгинка".

Анатолий Маркевич выразил благодарность за увлекательное исполнение коллективов и подчеркнул, что билеты были проданы в рекордно короткие сроки, что свидетельствует о высочайшем интересе к этому мероприятию. Он также выразил уверенность в том, что совместно с коллегами будут найдены и реализованы многообещающие проекты в сфере культуры и искусства. Это сотрудничество важно, так как оно позволяет переносить внутренние значения и эмоции без необходимости перевода и создавать взаимопонимание.

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов также подчеркнул значение этого события и отметил, что празднование 100-летия Расула Гамзатова в Белоруссии имеет особое значение, так как поэт был космополитичен и объединял разные культуры. Он цитировал слова Владимира Путина президента России, которые подчеркивают, что Гамзатов чувствовал себя аварцем в Дагестане, дагестанцем в России и русским за пределами Российской Федерации, сообщает ТАСС.

В ходе встречи было договорено укрепление культурных связей между Дагестаном и Белоруссией. Маркевич выразил уверенность в том, что совместными усилиями будут найдены и реализованы интересные проекты, которые будут важны как для белорусов, так и для Дагестана, а также для всей Российской Федерации. Это сотрудничество останется без ограничений и позволит обогатить культурное наследие обеих регионов.

Расул Гамзатов был выдающимся советским и российским поэтом, прозаиком, переводчиком, публицистом и политическим деятелем. Ему было присвоено звание Народного поэта Дагестанской АССР, он был Героем Социалистического Труда и лауреатом Ленинской и Сталинской премий. Гамзатов родился 8 сентября 1923 года в дагестанском селе Цада и оставил богатое наследие в литературе, включая поэтические, прозаические и публицистические произведения на аварском и русском языках. Его стихи были также преобразованы в музыку. Поэт ушел из жизни 3 ноября 2003 года и похоронен в поселке Тарки у подножия горы Тарки-Тау.

Президент России, Владимир Путин, опубликовал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта, учитывая великий вклад Расула Гамзатова в российскую культуру. Это событие признано важным и актуальным для сохранения и продвижения культурных ценностей национального и мирового значения.