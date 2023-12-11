Подросток, планировавший атаку на синагогу в Вене за вознаграждение, был задержан

В Австрии был задержан несовершеннолетний, который планировал атаку на синагогу в Вене с целью поиска оружия, сообщает издание Fox News.
Австрийские власти задержали 16-летнего подростка из Штайра под подозрением в намерении напасть на синагогу в Вене. По данным службы безопасности страны, парень активно искал оружие, раскрывая свои намерения в социальных сетях в период подготовки к предстоящей атаке. Следует отметить, что он уже получил финансирование от спонсоров для реализации задуманной атаки.
В ходе обыска в его доме правоохранительные органы изъяли несколько электронных устройств и обнаружили фото- и видеоматериалы с инструкциями по изготовлению бомб, оружия и боеприпасов.
Арест, ставший известным 11 декабря, произошел на прошлой неделе. В свете участия военных действий между Израилем и ХАМАС, синагоги и другие еврейские и израильские объекты подвергаются усиленной охране из-за увеличившегося проявления антисемитизма.
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