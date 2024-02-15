Сегодня, 15 февраля, Белгород оказался обстрелен украинскими бойцами. Под удар попали общеобразовательная школа со стадионом, торговый центр с находящимся внутри него магазином "Магнит", аптека, несколько жилых многоэтажных домов и частных коттеджей. Пострадали более двух десятков человек, пятерых не удалось спасти.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян с возмущением отреагировала на данный инцидент, заявив, что Россия должна в срочном порядке менять линию своей границы, чтобы пресечь дальнейшие нападения на мирных граждан.

"Снова ВСУ ударили по Белгороду. Школьный стадион, торговый центр — вот цели террористов. Погибли пять человек, в том числе ребёнок, ещё 18 пострадали. Надо двигать границу вглубь Украины", — написала Симоньян.

Ранее стало известно, что применённые ВСУ снаряды были произведены в Сербии.