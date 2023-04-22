"Я многократно предлагал – дайте мне 200 тысяч человек": Евгений Пригожин о том, как создать частную армию

Военный корреспондент Александр Симонов опубликовал репортаж, в котором основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин посетил расположение одного из недавно появившихся частных вооруженных формирований и поделился мнением касательно основных проблем в зоне специальной военной операции.

Глава "оркестра" отметил, что создание собственного подразделения является сложной задачей, кроме того, в дальнейшем бойцов необходимо постоянно обеспечивать всем необходимым. Однако сейчас личный состав новообразованных ЧВК регулярно сталкивается с нехваткой боеприпасов, средств связи и снаряжения.

Евгений Пригожин указал, что уже предлагал российским чиновникам урегулировать большинство проблем в зоне СВО решительным наступлением. Однако, по его словам, достичь компромисса не удалось, и власти отказались выделить ему необходимые для реализации операции ресурсы.

"Я многократно предлагал руководству различного уровня, дайте мне 200 тысяч человек. Дайте мне мобилизованных, дайте зеков, дайте мне кого угодно. 100 тысяч на север, 100 тысяч на юг. Я выровняю линию фронта, отодвину от Донецка километров на 100 противника. А на севере выйду на рубежи, то что было просрано полгода назад и заодно закрою Донбасс как кольцо, для того, чтобы стыдно не было. И для того, чтобы можно было объяснить, для чего эта спецоперация делалась. Приняты другие решения. Приняты решения плодить микро-ЧВК", — подчеркнул Пригожин.

Глава "оркестра" подчеркнул, что создание успешной и эффективной ЧВК -это долгий процесс, который невозможен по щелчку пальца. Он отметил необходимость обладания большим количеством времени, специальными навыками и личным опытом:

"Невозможно просто, построив здание и купив шапочки профессорские, сделать Гарвардский или Оксфордский университет. Для этого нужны годы и специалисты. Точно так же ЧВК "Вагнер" — это частная армия нового поколения, частная армия с идеологией. Невозможно просто собрать ЧВК, набрать людей, нарядить их и сделать такую же эффективную структуру".

По мнению Пригожина, главной чертой результативной ЧВК является особая структура, в которой все находятся в равном положении и вносят одинаковый вклад в общее дело. Командир в ней столь же ценен, как и рядовой солдат, и они вместе ведут бой из одного окопа.