Минцифры предлагает добавить информацию о сим-картах в личный кабинет на портале "Госуслуги"

Этот шаг, по мнению Минцифры, позволит гражданам проверять, не используется ли их номер мошенниками, а также убедиться, что по их паспортным данным не оформлены новые номера. В случае обнаружения неиспользуемого номера пользователь сможет заблокировать его, сообщает Ведомости.

В МТС высказали мнение, что инициатива избыточна, так как информация о зарегистрированных сим-картах уже предоставляется операторами в соответствии с законом. Однако в Tele2 приветствуют любые инициативы, направленные на обеление рынка мобильной связи, при условии, что будет уделено внимание безопасности баз данных клиентов. "Мегафон" отказался от комментариев, а "Вымпелком" подчеркнул, что запрос на блокировку можно подать по телефону, лично или через соцсети.

Георгий Банчиков, CEO Ingry.Tech, отметил, что для передачи данных мобильных операторов в "Госуслуги" необходимо обеспечить стабильную работу портала. Эта инициатива, по его словам, может уменьшить случаи телефонного мошенничества, но вряд ли полностью решит эту проблему.