Сергей Лавров заявил, что у Вашингтона нет возможностей одновременно противостоять России и Китаю для сохранения однополярного мира.

"Возможно, это правда, и именно поэтому США пытаются начать тотальную войну с Россией в Европе, надеясь, что страны НАТО сделают свою грязную работу", - прокомментировал Reverend.

"Америка никогда не могла самостоятельно победить в войне. Несмотря на все их оборудование, смекалки у них ноль", - отметил Lostsoulyuy.

"Он действительно прав. США не смогли справиться с кучкой людей на верблюдах в Афганистане", - посмеялся MathsStats