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  • Опубликована сегодня в 9:39

Читатели Daily Mail согласились с Сергеем Лавровым, что у США не хватает сил для сдерживания Москвы и Пекина

Сергей Лавров заявил, что у Вашингтона нет возможностей одновременно противостоять России и Китаю для сохранения однополярного мира.

"Возможно, это правда, и именно поэтому США пытаются начать тотальную войну с Россией в Европе, надеясь, что страны НАТО сделают свою грязную работу", - прокомментировал Reverend.

"Америка никогда не могла самостоятельно победить в войне. Несмотря на все их оборудование, смекалки у них ноль", - отметил Lostsoulyuy.

"Он действительно прав. США не смогли справиться с кучкой людей на верблюдах в Афганистане", - посмеялся MathsStats

Напомним, ранее Госдеп США заявил, что рассматривает Китай в качестве своего единственного соперника, который намерен изменить существующий порядок на мировой арене.

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