Сергей Лавров заявил, что у Вашингтона нет возможностей одновременно противостоять России и Китаю для сохранения однополярного мира.
"Возможно, это правда, и именно поэтому США пытаются начать тотальную войну с Россией в Европе, надеясь, что страны НАТО сделают свою грязную работу", - прокомментировал Reverend.
"Америка никогда не могла самостоятельно победить в войне. Несмотря на все их оборудование, смекалки у них ноль", - отметил Lostsoulyuy.
"Он действительно прав. США не смогли справиться с кучкой людей на верблюдах в Афганистане", - посмеялся MathsStats
Напомним, ранее Госдеп США заявил, что рассматривает Китай в качестве своего единственного соперника, который намерен изменить существующий порядок на мировой арене.
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