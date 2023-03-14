Поддерживая киевский режим в противостоянии с Россией, американское правительство рискует расшатать собственную политическую систему. Об этом рассказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его мнению, опосредованное участие Вашингтона в конфликте с Россией на территории Украины расшатывает как политическую, так и экономическую обстановку в самих США, передает РИА "Новости".
"Мировое доминирование Вашингтона измеряется как военным, так и экономическим потенциалом. Растущее осознание того, что американские и европейские военно-промышленные мощности не справляются с потребностями Украины в боеприпасах и оборудовании — зловещий сигнал, который нельзя игнорировать", — написал Макгрегор в своей статье для The American Conservative.
Одновременно с этим полковник подчеркнул, что Россия подготовлена к ведению спецоперации на Украине лучше, чем западный блок союзников Зеленского, заручившись не только эффективной экономической системой, но и политическим влиянием глобального Юга.
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