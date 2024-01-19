Ученые выяснили, что мужчины лучше ориентируются в пространстве

Исследователи из Университета Иллинойс в Урбане-Шампейне, США, выявили, что мужчины проявляют более высокие навыки в пространственной ориентации. Однако, по их выводам, это не обусловлено эволюционными факторами. Результаты данного исследования опубликованы в журнале The Royal Society.
Прежде считалось, что эволюция сыграла ключевую роль в развитии у мужчин улучшенных способностей к пространственной ориентации, связанных с необходимостью дальних походов за продовольствием. Однако ученые из США предполагают, что такие навыки могли бы быть характерными и для детей архаичных людей обоего пола.
Для выяснения причин улучшенных у мужчин навыков в ориентации на местности, исследователи провели мета-анализ, основанный на данных из 66 предыдущих исследований. В их числе были наблюдения за 21 видом животных, включая раков, шимпанзе, лягушек, панд, мышей, кроликов и лошадей. Ученые следили за поведением этих животных и оценивали их способности в пространственной ориентации. Также в исследование включены были эксперименты с участием людей, имевших задачу найти выход из виртуальных или реальных лабиринтов.
Результаты указали, что аналогичные навыки пространственной ориентации были выражены только у самцов и самок раков вида Faxonius rusticus. У ядовитых дротиковых лягушек Диаблито подобные навыки проявлялись сильнее у самцов. Среди шимпанзе лишь самцы обладали значительным преимуществом в ориентировании. Тем не менее, общая территория обитания мужчин и женщин разных видов мало различалась по размеру.
Исследователи отметили, что улучшенные навыки пространственной ориентации у мужчин могут быть результатом биологических или культурных процессов, не связанных с эволюцией. Дополнительные исследования необходимы для выяснения конкретных механизмов, лежащих в основе этого явления.
Германию назвали "утомленным человеком", которому требуется чашка кофе
Министр финансов Германии Кристиан Линднер охарактеризовал свою страну как "утомленного человека" в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Пакистан созвал заседание из-за напряженности с Ираном
Руководство Пакистана и члены правительства намерены провести заседание комитета национальной безопасности в связи с усилением напряженности с Ираном.
Этим летом в России частично запустят беспилотный поезд
В Москве уже этим летом будет частично запущен беспилотный поезд. Пустят его на МЦК (маршрутной линии железнодорожного транспорта). Полностью же первый беспилотный поезд в стране будет запущен в 2026 году, рассказал ТАСС руководитель компании «Российские железные дороги (РЖД) Олег Белозеров.
Практически в два раза увеличился объем производства лекарств в Москве
В Москве объем производства лекарственных средств и материалов увеличился на 47,2% за 11 месяцев 2023 года по сравнению с января по ноябрь 2022 года.