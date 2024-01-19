Ученые выяснили, что мужчины лучше ориентируются в пространстве

Исследователи из Университета Иллинойс в Урбане-Шампейне, США, выявили, что мужчины проявляют более высокие навыки в пространственной ориентации. Однако, по их выводам, это не обусловлено эволюционными факторами. Результаты данного исследования опубликованы в журнале The Royal Society.

Прежде считалось, что эволюция сыграла ключевую роль в развитии у мужчин улучшенных способностей к пространственной ориентации, связанных с необходимостью дальних походов за продовольствием. Однако ученые из США предполагают, что такие навыки могли бы быть характерными и для детей архаичных людей обоего пола.

Для выяснения причин улучшенных у мужчин навыков в ориентации на местности, исследователи провели мета-анализ, основанный на данных из 66 предыдущих исследований. В их числе были наблюдения за 21 видом животных, включая раков, шимпанзе, лягушек, панд, мышей, кроликов и лошадей. Ученые следили за поведением этих животных и оценивали их способности в пространственной ориентации. Также в исследование включены были эксперименты с участием людей, имевших задачу найти выход из виртуальных или реальных лабиринтов.

Результаты указали, что аналогичные навыки пространственной ориентации были выражены только у самцов и самок раков вида Faxonius rusticus. У ядовитых дротиковых лягушек Диаблито подобные навыки проявлялись сильнее у самцов. Среди шимпанзе лишь самцы обладали значительным преимуществом в ориентировании. Тем не менее, общая территория обитания мужчин и женщин разных видов мало различалась по размеру.

Исследователи отметили, что улучшенные навыки пространственной ориентации у мужчин могут быть результатом биологических или культурных процессов, не связанных с эволюцией. Дополнительные исследования необходимы для выяснения конкретных механизмов, лежащих в основе этого явления.