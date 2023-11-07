Американские ученые выявили размер пениса, с которым можно "быть счастливым"

В Соединенных Штатах было проведено исследование, определяющее оптимальную длину мужского полового члена.
Ученые из Калифорнийского университета провели анализ данных, собранных в ходе ранних исследований, в которых участвовали 15 521 мужчина разных этнических групп. Результаты показали, что средняя длина эрегированного члена составляет 13,1 см, как сообщает врач-уролог Низами Амирсеидов на своем YouTube-канале.
Стоит отметить, что эта длина оказалась ниже ожиданий женщин, участвовавших в опросе, проведенном в рамках другого исследования. По их мнению, оптимальной длиной полового члена должно быть 16,4 см, однако для долгосрочных отношений идеальным вариантом является длина, не превышающая 15 см.
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