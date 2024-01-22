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В Сибири введен режим черного неба
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  • Опубликована сегодня в 14:41

В Сибири введен режим черного неба

В нескольких регионах Сибири был введен режим "черного неба", как сообщается в Telegram-канале РИА Новости.

Причиной введения этого режима стало установившееся безветрие, и предприятиям рекомендовали уменьшить выбросы в атмосферу.

Официально это явление называется "черное небо" или неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). Эти условия возникают при отсутствии ветра и повышенной влажности. В таких ситуациях в воздухе затруднено рассеивание вредных примесей.

Ранее Роман Вильфанд, научный руководитель Росгидромета, пояснил, что частое введение режима "черного неба" в городах Сибири зимой обусловлено нисходящими воздушными потоками, которые не позволяют вредным веществам рассеиваться в атмосфере.

Ранее в декабре такой режим вводили в Красноярске с 30 ноября по 1 декабря.

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