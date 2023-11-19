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В Сибири выросло до 225 тыс. человек число отключенных потребителей
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  • Опубликована сегодня в 19:44

В Сибири выросло до 225 тыс. человек число отключенных потребителей

Более 225 тысяч потребителей остались без электроснабжения в регионах Кемеровской, Новосибирской и Иркутской областях, Алтайском и Красноярском краях, а также в республике Хакасия из-за непогоды к 16:00 по московскому времени, следует из данных Минэнерго России.

По оперативной справке Минэнерго, в Кемеровской области 33,2 тысячи человек остались без света, причем ПАО "Россети Сибирь" и "Кузбассэнерго-РЭС" покрывают 16,2 тысячи и 39,3 тысячи человек соответственно. В Алтайском крае отключено электроснабжение для 16,2 тысяч человек, в Красноярском крае — для 96 тысяч человек, в Новосибирской области — для 9,8 тысяч человек. Число пострадавших в Хакасии составляет 13,7 тысяч человек, в Иркутской области — 17,2 тысячи человек, сообщает ТАСС.

По информации Минэнерго, порывистый ветер, достигавший скорости 35 м/с, стал причиной массовых отключений электроэнергии в регионах Сибири в воскресенье. Ранее в Минэнерго сообщили о более чем 170 тысячах человек, подвергшихся отключению. Ураган охватил все регионы округа, приведя к парализации транспортной системы, блокировке дорог, разрушению инфраструктуры и, к сожалению, к травмам и потере жизней. По данным ТАСС, в результате непогоды пострадали девять человек, еще трое погибли.

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