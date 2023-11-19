Озвучены последствия стихии в регионах Сибири: разрушена транспортная система

Мощный ветер, вызванный наступающим похолоданием, принес разрушения городам в Сибирском федеральном округе. Стихийное бедствие повлияло на транспортную систему, вызвав перебои в энергоснабжении. Несколько людей пострадали, включая две жертвы, по информации ТАСС, которая собрала основную информацию о последствиях неблагоприятных погодных условий.

В Алтайском крае ураганный ветер повредил кровли домов и социальной инфраструктуры, повалил деревья, вызвал обрывы линий электропередач. В результате урагана в Барнауле погибла женщина, два человека получили травмы. Энергоснабжение было отключено в 71 населенном пункте, оставив без света 40 тыс. человек. На железнодорожной станции Алтайская произошло отключение электроэнергии, что привело к задержке электропоездов и пассажирских поездов, сообщает ТАСС.

В ближайшее время в Алтайском крае ожидается усиление ветра до ураганных значений, а также дождь, переходящий в мокрый снег, снег, гололед и метели. В Кемеровской области повреждения линий электропередачи вызвали отключение энергоснабжения в Новокузнецке, где проживает более 500 тыс. человек. Были задействованы аварийные службы, но остановлена работа некоторых объектов водоснабжения, котельных, трамваев и троллейбусов.

В Новокузнецке погибли два человека из-за падения дерева на автомобиль, еще двое пострадали. Повреждены объекты социальной инфраструктуры, кровли домов, деревья и автомобили. Занятия в школах отменены, детские сады временно закрыты. Хоккейный матч между "Металлургом" и "АКМ" был прерван. Два авиарейса не смогли приземлиться в Новокузнецке, а скорые поезда были задержаны.

В Красноярском крае ураганный ветер разрушил крыши домов и социальных объектов, более 50 участков требуют устранения последствий. Электроснабжение было прервано в 12 муниципальных образованиях, затрагивая до 35 тыс. человек. На юге и в центре края введен особый противопожарный режим. Согласно прогнозу, сильный ветер сохранится до 19:00 по местному времени.

В Омске выпал почти месячный объем осадков из-за снегопада. МЧС предупреждает об усилении ветра до 25 м/с, а также о мокром снеге, метелях и гололедице.