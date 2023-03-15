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  • Опубликована сегодня в 21:58

Пентагон сообщил, какие страны в скором времени передадут военные "посылки" Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин перечислил страны, которые в ближайшее время отправят военные "посылки" на территорию Украины. К ним относится:

  • Швеция передаст десять танков Leopard;
  • Норвегия поставит две системы ПВО NASAMS;
  • Испания готовится отправить шесть танков Leopard.

Напомним, что ранее инициативе Вашингтона были проведены телефонные переговоры между министром обороны России Сергеем Шойгу и главой Пентагона Ллойдом Остином.

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