Глава Пентагона Ллойд Остин перечислил страны, которые в ближайшее время отправят военные "посылки" на территорию Украины. К ним относится:
- Швеция передаст десять танков Leopard;
- Норвегия поставит две системы ПВО NASAMS;
- Испания готовится отправить шесть танков Leopard.
Напомним, что ранее инициативе Вашингтона были проведены телефонные переговоры между министром обороны России Сергеем Шойгу и главой Пентагона Ллойдом Остином.
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