Глава Пентагона Ллойд Остин перечислил страны, которые в ближайшее время отправят военные "посылки" на территорию Украины. К ним относится:

Швеция передаст десять танков Leopard ;

; Норвегия поставит две системы ПВО NASAMS ;

; Испания готовится отправить шесть танков Leopard .

Напомним, что ранее инициативе Вашингтона были проведены телефонные переговоры между министром обороны России Сергеем Шойгу и главой Пентагона Ллойдом Остином.