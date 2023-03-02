В военной коллекции Киева теперь есть 14 секций понтонов и 4 катера, поставленные Швецией. Об этом сообщили в украинском Министерстве инфрастуктуры, добавив, что полученные судна "можно комбинировать в переправы различной длины».

Ранее Ульф Кристерсон, премьер-министр Швеции, заявил, что не исключает возможность поставки Вооружённым силам Украины истребителей Jas Gripen.