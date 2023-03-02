В военной коллекции Киева теперь есть 14 секций понтонов и 4 катера, поставленные Швецией. Об этом сообщили в украинском Министерстве инфрастуктуры, добавив, что полученные судна "можно комбинировать в переправы различной длины».
Ранее Ульф Кристерсон, премьер-министр Швеции, заявил, что не исключает возможность поставки Вооружённым силам Украины истребителей Jas Gripen.
МЭР: Россия и Таджикистан расширили спектр сотрудничества
По словам замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вольвач, "многие отрасли получили задел для дальнейшего развития"
Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований
Пришла пора отказаться от бюрократического подхода к вопросу снабжения российских подразделений, не входящих в структуру Минобороны РФ. Об этом заявил политолог, президент АНО "Евразийский институт молодежных инициатив" Юрий Самонкин.
Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратил внимание на сомнительные с точки зрения закона действия ректора Тверского государственного медицинского университета.