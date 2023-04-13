Правительство Швеции предложило выделить полиции безопасности дополнительные $5,34 млн

Полиция безопасности и служба исполнения наказаний Швеции может получить дополнительные $5,34 млн. Причина тому - частые прямые и непрямые атаки со стороны других государств в целом ряде областец: "сбор разведывательной информации, кибератаки, дезинформация и другие виды давления, кампании влияния и физические нападения".

"Работу по снижению угроз и устранению уязвимости требуется активизировать, и в поправке к проекту бюджета весной правительство предлагает выделить полиции безопасности дополнительно 50 млн крон ($5,34 млн)".

Праивтельство Швеции видит необходимым создать более крепкую защиту территории и интересов страны.

Всего ведомству предлагается выделить около $32 млн