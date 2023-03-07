Швеция не планирует устанавливать оружие массового поражения на своей территории после вступления в НАТО, заявил министр иностранных дел страны Тобиас Билльстрём, уточнив, что в мирное время на территории его страны также не будет постоянных военных баз Североатлантического альянса.

Напомним, что Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года, заявив, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.