Швеция не планирует устанавливать оружие массового поражения на своей территории после вступления в НАТО, заявил министр иностранных дел страны Тобиас Билльстрём, уточнив, что в мирное время на территории его страны также не будет постоянных военных баз Североатлантического альянса.
Напомним, что Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года, заявив, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.
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