Парламент Швеции проголосовал за членство страны в НАТО

В среду, 22 марта, прошло очередное заседание парламента Швеции, в ходе которого депутаты проголосовали за вступление страны в НАТО:
- "за" - 269 политиков
- "против" - 37 политиов
Не одобрили вступление в альянс члены Левой партии и Партии охраны окружающей среды.
Ранее Микаэль Бюден, главнокомандующий шведской армией, заявил, что ВС Швеции полностью готовы к вступлению страны в НАТО.
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