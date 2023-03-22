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  • Опубликована сегодня в 18:35

Парламент Швеции проголосовал за членство страны в НАТО

В среду, 22 марта, прошло очередное заседание парламента Швеции, в ходе которого депутаты проголосовали за вступление страны в НАТО:

  • "за" - 269 политиков
  • "против" - 37 политиов

Не одобрили вступление в альянс члены Левой партии и Партии охраны окружающей среды.

Ранее Микаэль Бюден, главнокомандующий шведской армией, заявил, что ВС Швеции полностью готовы к вступлению страны в НАТО.

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