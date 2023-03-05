Градозащитница Шушпанова была вынуждена обратиться в МЧС из-за нарушений при сносе "Сестрорецкого курорта"

Активистка Анна Шушпанова сообщила, что строители компании ЛСР нарушают технику безопасности при сносе главного корпуса санатория "Сестрорецкий курорт". Она была вынуждена обратиться в МЧС.

Демонтаж корпусов здравницы начался 28 февраля. Активисты отправляли в КГИОП заявку с требованием присвоить "Сестрорецкому курорту" статус объекта культурного наследия (ОКН). Однако ЛСР игнорирует не только предостережения комитета, но и полиции.

Администрация губернатора Петербурга Александра Беглова также не спешит комментировать ситуацию. Шушпанова прочитала тендерные документы на сайте компании-собственника и выяснила, что строители нарушают требования при разборке здания.

"Я звонила в МЧС, потому что долбили середину здания. У них техника до верхнего этажа не достает. Она достает максимум до 7, а там 9 этажей. Начали они долбить с 3-4 этажа. То есть, понимаете, когда здание девятиэтажное в середине долбят, в какой-то момент обвалится верх и история повторится, как с СКК. Поэтому я вызвала МЧС", - заявила градозащитница.

Шушпанова добавила, что сотрудники МЧС прибыли к санаторию "Сестрорецкий курорт". Однако никаких действий не предприняли.

"Как говорят те, кто там был, пожарная машина просто приехала и уехала, никаких действий не предпринималось", - резюмировала активистка.

Ранее она завила, что в Северной столице "больше не действуют законы". Таким образом Шушпанова отреагировала на отказ компании ЛСР приостановить снос здравницы.