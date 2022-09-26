Жители Шушар посчитали присоединение новых школ к старым попыткой Смольного сэкономить на учителях

Активно застраиваемые районы Петербурга, например, Шушары, столкнулись с серьезным дефицитом объектов социальной инфраструктуры. В последние время новые здания школ все же стали появляться, пусть и со срывом сроков, вот только юридически они не становятся отдельными учреждениями. Их присоединяют уже к существующим. Однако в будущем это может обернуться массой проблем, считают местные жители.
"Новые школы понемногу строятся, но им не дают новые номера, а с целью экономии на административном и педагогическом составе новые здания собираются документально присоединить к уже давно работающим школам 459 и 93. Мы уже предупреждали о возможных проблемах таких образовательных конгломератов — вот доказательство — и это только часть сложностей", - пишут петербуржцы в сообществе "Заботливые Шушары".
Причем корпуса школы могут находиться далеко от друга, отмечают администраторы паблика, приводя в пример опыт Москвы. Когда в семье несколько разновозрастных детей — это превращается в серьезную проблему. Но хуже всего приходится учителям: в течение дня им нужно проводить уроки то в одном, то в другом корпусе. По мнению горожан, так чиновники экономят на педагогическом составе.
При этом классы в школах Шушар крайне переполнены. В среднем в одном кабинете одновременно занимается по 40 человек, что не позволяет уделить внимание каждому ребенку и подобрать индивидуальный подход. При этому новую школу команда губернатора Петербурга Александра Беглова обещает построить в Шушарах не раньше ноября.
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