Известный певец Шура эмоционально и искренне рассказал о мечте стать отцом, о вдохновении на запись нового трека и отношениях с мамой.

Обычно эпатажный артист скрывает подробности о личной жизни, однако в интервью StarHit. ru он сообщил, что его коллектив заменяет ему семью, а крестница ему как родная дочка. Долгие годы Шура мечтал и влюблялся, но ему так и не удалось создать семью.

"Я не подарок в быту. Моя семья — это мой коллектив, который со мной много лет, и моя маленькая крестница", — сказал он, добавив, что очень горд тем, что он крестный папа.

Однако мысль о родном ребенке вызывает у Шуры бурю эмоций.

"Боже, не спрашивайте, я заплачу от эмоций!" — отметил артист.

Певец также рассказал о трудных отношениях с мамой, которую он долго не мог простить. Дело в том, что она его отдала на воспитание в детдом, когда ему было 9 лет. Оттуда его к себе забрала бабушка. Сейчас Шура общается с мамой.

"Да, конечно, с мамой общаюсь и делаю это чаще, чем когда-либо. Мне кажется, мама меня побаивается", — поделился Шура.

Кстати, сейчас он хочет записать хит, так как, по словам артиста, его посетила муза.