Известный певец Шура эмоционально и искренне рассказал о мечте стать отцом, о вдохновении на запись нового трека и отношениях с мамой.
Обычно эпатажный артист скрывает подробности о личной жизни, однако в интервью StarHit. ru он сообщил, что его коллектив заменяет ему семью, а крестница ему как родная дочка. Долгие годы Шура мечтал и влюблялся, но ему так и не удалось создать семью.
"Я не подарок в быту. Моя семья — это мой коллектив, который со мной много лет, и моя маленькая крестница", — сказал он, добавив, что очень горд тем, что он крестный папа.
Однако мысль о родном ребенке вызывает у Шуры бурю эмоций.
"Боже, не спрашивайте, я заплачу от эмоций!" — отметил артист.
Певец также рассказал о трудных отношениях с мамой, которую он долго не мог простить. Дело в том, что она его отдала на воспитание в детдом, когда ему было 9 лет. Оттуда его к себе забрала бабушка. Сейчас Шура общается с мамой.
"Да, конечно, с мамой общаюсь и делаю это чаще, чем когда-либо. Мне кажется, мама меня побаивается", — поделился Шура.
Кстати, сейчас он хочет записать хит, так как, по словам артиста, его посетила муза.
Украинец, который готовил покушение на президента Словакии, задержан в Чехии
Контрразведка Чехии задержала 24-летнего гражданина Украины Марунича в момент, когда он доставал оружие из тайника. Покушение должно было произойти 22 апреля на юго-востоке республике в городе Брно.
В Белоруссии на заводе "Юнисон" началась сборка китайских кроссоверов марки VGV
Две модели VGV, U70 Pro и U75 Plus, были адаптированы под российские условия эксплуатации, с изменением более чем 100 компонентов в каждой модели. Изменения коснулись подвески, алгоритмов работы моторов и коробок передач, а также бортового компьютера.
Алла Пугачёва вышла в свет в стильном парике и жакете с эффектом стройности
Певица Алла Пугачёва появилась на публике в жакете, который создал эффект стройности. На фото, которое фан-клуб артистки опубликовал в социальных сетях, также виден парик с небрежной прической и легкими локонами.
Лор Елисеев: связки нужно тренировать, чтобы голос оставался мелодичным
Голосовые связки, аналогично мышцам, стареют со временем. Чтобы ваш голос всегда оставался приятным и мелодичным, связки нужно тренировать.