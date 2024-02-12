Американский конгрессмен Чак Шумер, являющийся лидером представителей Демократической партии в Сенате, предупредил о последствиях отсутствия поддержки Украины. Пока в Вашингтоне не могут договориться о новом пакете помощи Киеву, украинский режим находится под угрозой, утверждает политик.

Каждый день промедления играет на руку российской стороне, намекнул Шумер на своей странице в соцсети Х.

"Если Америка не отправит помощь Украине в соответствии с этим законопроектом о национальной безопасности, Путин, скорее всего, добьётся успеха", — резюмировал сенатор из США.

Шумер призвал своих коллег из Сената бороться с этой проблемой. Для этого парламентарии должны принять законопроект о нацбезопасности как можно быстрее, чтобы помощь вновь потекла Киеву.

Ранее президент США Джо Байден лично пытался надавить на конгрессменов, чтобы они быстрее одобрили Украине. Американский лидер даже называл "сумасшествием" неспособность Вашингтона поддержать украинских партнёров.