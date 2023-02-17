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  • Опубликована сегодня в 15:09

Экс-футболист и блогер Савин оштрафован за дискредитацию ВС РФ

Тверской суд Москвы призвал виновным бывшего нападающего и нынешнего блогера Евгения Савина, поскольку тот совершил административное провонарушение - дискредитировал ВС РФ, - за что получил штраф в размере 50 тыс. рублей. Такой информацией поделилась пресс-служба органа государственной власти.

Как написано в судебном деле футболиста, Савин опубликавол на своем YouTube-канале материал, в котором негативно отзывался о проведении специальной военной операции (СВО).

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