Тверской суд Москвы призвал виновным бывшего нападающего и нынешнего блогера Евгения Савина, поскольку тот совершил административное провонарушение - дискредитировал ВС РФ, - за что получил штраф в размере 50 тыс. рублей. Такой информацией поделилась пресс-служба органа государственной власти.
Как написано в судебном деле футболиста, Савин опубликавол на своем YouTube-канале материал, в котором негативно отзывался о проведении специальной военной операции (СВО).
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