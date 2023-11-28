Водителей предупредили о введении нового вида штрафа

С 1 декабря в России начнут налагать штрафы на водителей за использование летней резины. Об этом предупредил адвокат юридической группы "Яковлев и Партнеры" Сергей Мамонов.

За использование автомобиля с несезонными шинами предусмотрен штраф в размере 500 рублей, сообщил юрист. По словам Мамонова, наказание за управление транспортным средством в случае наличия неисправностей или условий, при которых запрещена его эксплуатация, регламентировалось КоАП и ранее. Однако в новом постановлении правительства был уточнен перечень нарушений.

"Ранее основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации включали общие требования к размерам колес, глубине протектора и физическому состоянию. Теперь эти требования стали более детализированными и конкретными", — пояснил эксперт.

Ранее россиянам были даны рекомендации по защите автомобиля от поломок зимой. В холодное время года водителям рекомендуется проверять состояние тормозной системы: передние и задние тормоза должны эффективно срабатывать при остановке автомобиля, а колеса одной оси — включаться и работать одновременно с одинаковым усилием.