Украинские боевики обстреляли штаб батальона "Восток" из ракетных установок HIMARS. Об этом сообщил командир бригады Александр Ходаковский.
"Вчера противник левее от Угледара пытался малыми группами протиснуться в наши порядки, но был обнаружен и отбит, хотя кружил вокруг точки прорыва не один час, вызывая нашу реакцию. Видимо, раздосадованный неудачей, он нанёс ночью удар хаймарсами по командному пункту "Востока" — погиб наш старый товарищ, офицер штаба", — написал Ходаковский, передает РИА "Новости".
По словам командира, противник рассчитывал парализовать оборону на участке, но у него ничего не вышло. На данный момент"Восток" ведёт боевые действия на участке фронта в районе Угледара.
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