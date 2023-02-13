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  • Опубликована сегодня в 12:33

Украинские боевики обстреляли штаб батальона "Восток" из ракетных установок HIMARS

Украинские боевики обстреляли штаб батальона "Восток" из ракетных установок HIMARS. Об этом сообщил командир бригады Александр Ходаковский.

"Вчера противник левее от Угледара пытался малыми группами протиснуться в наши порядки, но был обнаружен и отбит, хотя кружил вокруг точки прорыва не один час, вызывая нашу реакцию. Видимо, раздосадованный неудачей, он нанёс ночью удар хаймарсами по командному пункту "Востока" — погиб наш старый товарищ, офицер штаба", — написал Ходаковский, передает РИА "Новости".

По словам командира, противник рассчитывал парализовать оборону на участке, но у него ничего не вышло. На данный момент"Восток" ведёт боевые действия на участке фронта в районе Угледара.

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