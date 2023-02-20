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  • Опубликована сегодня в 12:51

В Москве обнаружили схрон с оружием и боеприпасами

Схрон с противотанковыми гранатометами, взрывчаткой и автоматами нашли на юго-востоке Москвы.

"В пятницу при проведении оперативно-разыскных мероприятий в одном из гаражей на юго-востоке Москвы был обнаружен тайник с оружием. Силовики изъяли несколько автоматов Калашникова, ружья, более 15 различных пистолетов, несколько противотанковых гранатометов, а также 4 кг тротила, гранаты и свыше 4,2 тысячи патронов различного калибра", — отметили в МВД столицы, передает РИА "Новости".

Источник добавил, что по данному факту расследуются уголовные дела о "Незаконном обороте оружия". Личности владельцев схрона пока не установлены.

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