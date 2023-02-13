В Энергодаре обнаружили схрон с автоматическим оружием и гранатами, принадлежащий бойцу ВСУ. Об этом сообщает ГУ МВД по Запорожской области.
"Реализуя оперативную информацию в одном из гаражных кооперативов города Энергодара, полицейские Запорожской области при поддержке бойцов Росгвардии обнаружили и изъяли крупный схрон с оружием и боеприпасами. В шкафах и яме гаража стражи порядка нашли три автомата Калашникова, четыре гранаты Ф-1", — пояснили в ведомстве.
Кроме того, оперативники нашли почти 1,5 тыс. патронов калибра 5,45 мм и форму украинских военных. Установлено, что гараж принадлежит бойцу ВСУ, который в данный момент находится на подконтрольной Киеву территории.
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