Сотрудники ФСБ и МВД Луганской области обнаружили схрон иностранного вооружения и боеприпасов, рассказал источник в силовых структурах.

По его словам, в тайнике обнаружили гранатометы шведско-британского и польского производства, мины и взрыватели к ним, патроны различного калибра, также иностранного производства.

Часть вооружений была уничтожена на месте.