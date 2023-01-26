Сотрудники ФСБ и МВД Луганской области обнаружили схрон иностранного вооружения и боеприпасов, рассказал источник в силовых структурах.
По его словам, в тайнике обнаружили гранатометы шведско-британского и польского производства, мины и взрыватели к ним, патроны различного калибра, также иностранного производства.
Часть вооружений была уничтожена на месте.
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По предварительным данным, атаку противника можно ожидать в конце марта - начале апреля этого года.
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